Állati Eb játékunk mai kis tippelőinkkel korábban még nem találkozhattak olvasóink. Egyikőjük, Nejra, az igazán nagyon kedves és még aprócska cicalány amint meglátott minket, bőszen dorombolni kezdett. Amikor aztán a finom falatok is előkerültek, nem habozott, azonnal engedett az angol zászló elé kihelyezett alutasakos csábításának.

Linda, a rottweiler szuka kutyus is csak nemrégiben került a menhelyre, nagyon sanyarú körülmények közül. Amilyen szörnyű helyről érkezett, akkora szeretettel volt felénk, a törődő emberi társaság először jobban érdekelte, mint a finom falatok, végül mégis mindkettő, a holland és a török zászlóról is „feltakarította” a finomságokat. Meglehet, hogy a rendes játékidőben akár még döntetlen is lehet a meccs eredménye.

Ha valakinek a két szeretetgombóc egyike felkeltette az érdeklődését, a menhely Facebook-oldalán privát üzenetben érdeklődhet utánuk.

Amennyiben pedig valaki a menhely működését, fejlesztését, valamint a mentvények ellátását és orvosi kezelését szeretné támogatni, az megteheti az MBH Bank 72100251-14956935-00000000 (IBAN: HU64 7210 0251 1495 6935 0000 0000, SWIFT: MKKBHUHB ) számlaszámra való utalással.