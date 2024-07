A tábor központi helyszíne a Vas Vármegyei Rendőr-Főkapitányság Söptei úti létesítménye volt, de a gyermekek ellátogattak a Kalandvárosba és a Saághy István Erdészeti Információs Központba is. A programok célja az volt, hogy a rendőrségi dolgozók gyermekeinek tartalmas és élménydús nyári szünidőt biztosítsanak, emellett a dolgozók helyzetét is megkönnyítsék.

A résztvevők többek között rendőrkutyás bemutatón vehettek részt, ahol testközelből ismerhették meg a rendőrkutyák munkáját. Lehetőségük volt beülni a rendőrautókba és kipróbálni a rendőrmotorokat is. A játékos bűnügyi helyszínelés során a gyerekek maguk is „bűnügyeket” deríthettek fel, ezen kívül a 112-es Hívásfogadó Központ vetélkedője is számos izgalmas pillanatot nyújtott.

Seffer Lilla, a rendőrség szóvivője elmondta a tábort kifejezetten rendőrségi dolgozók gyermekeinek szervezték, hogy segítsék munkatársaikat a nyári szünidő alatt. A tábor során a gyermekek nem csupán szórakoztak, hanem betekintést nyerhettek szüleik munkájába is, közelebb kerülve a rendőri hivatás különböző aspektusaihoz.