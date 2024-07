Árpából is hasonlóak a tapasztalatok: a határszélen jobb, Sárvár környékén és azon túl az ország belseje felé kevésbé jó a termés. Az esőnek elvileg segítenie kellett volna, de nem így lett. Marlovics Norbert megjegyzi, a magas költségek miatt sokan spóroltak a tápanyagutánpótlással, ez biztosan nem tett jó, máshol a levélbetegségek vitték el a termés egy részét. Nála a repcénél a bokrosodás időszakában akadtak problémák. A koratavaszi rekordmeleg után a nagy hideget virágeldobással reagálta le a növény. - A hőmérsékletingadozás nagyon nem tesz jót, és nehéz rá reagálni. Nagyon nem mindegy, hogy kinek éppen milyen fázisban van a repce fejlődése, milyen a talaj - magyarázta a szakember.

Megtudjuk: Európaszerte nem jó az idei termés, és Oroszországban is jelentős a mínusz a tavalyi évhez képest. Ez miatt folyamatosan ingadozik a búza felsávsárlási ára a tőzsdén - az aktuális hírek pánikszerűen mozgatják az árakat. Pozitívum, hogy a műtrágya ára ha a korábbi szintet nem is érte el, de valamelyest csökkent. Az Európába beömlött ukrán gabona okozta sokk azonban továbbra is érezteti hatását.

Gyengébb a termés, mint amire számítottunk. Nincs az a kimondott prémium kategória - ez a tapasztalata Moór Adriánnak is, aki szintén végzett már a betakarítással. Azt mondja, a megszokotthoz képest így hosszabb pihenő jön, aztán kezdődnek a talajmunkák, a tarlóhántás, a repcét augusztus 25 után vetik. A hetek óta tartó hőség, a légköri aszály az őszi betakarítású növényeknek nagyon nem tesz jó, eddig a szója, kukorica, napraforgó is nagyon szép, de pont most kellene nekik egy kiadós eső.