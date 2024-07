A pályázat elbírálásánál előnyt jelentett az önkormányzat számára, hogy a három intézmény fűtése (óvoda, polgármesteri hivatal és orvosi rendelő) egy rendszerről, szénnel történt. Ennek az üzemeltetése hatalmas költségeket emésztett fel, ezzel együtt pedig az óvoda sem volt már jó állapotban. Az energetikai pályázat mindkét problémára megoldást jelentett – tudtuk meg Krancz Tamástól, Vaskeresztes polgármesterétől, aki hozzátette, rendkívül nehéz év van mögöttük az óvodával: teljesen új csapat dolgozik náluk, akiknek a dolgát az is nehezítette, hogy a felújítás idejére másik épületben kellett költözniük. De megérte: az épület kívül-belül megújulhatott, kicserélték az aljzatot, a fűtési rendszert, a nyílászárókat, napelem került a tetőre és megtörtént a külső szigetelés is. Az óvoda belülről is teljesen „új ruhát” kapott: mozgássérült mosdót alakítottak ki benne, és megújult az óvónők irodája is.