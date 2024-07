Ahogy arról korábban beszámoltunk, az "Élhető Sárvár - Komplex településfejlesztés Sárváron" című TOP Plusz projektben valósul meg a Kertváros nyugati részén a belterület védelmét szolgáló csapadékvíz-elvezető rendszer megújítása. A megvalósuló fejlesztés a tervek szerint kiszámíthatóan és folyamatosan biztosítja majd az érkező vizek befogadóba jutását. A csapadékvíz-elvezető rendszer munkálataival kapcsolatban Kondora István polgármester elmondta: hátra van még az elektromos csatlakozás kiépítése, ami négy-hat héten belül készülhet el.

Jó ütemben halad a kertvárosi kerékpárút építése is. A „Kerékpáros turisztikai fejlesztések Sárváron” elnevezésű TOP Plusz projektben egy egy kilométer hosszú, új kerékpárút épül a Gyöngyös-műcsatorna északi oldalán, a Vadkert körút és a Zuhogó utca között. Az alap és a szegélyek megépítése már megtörtént. A kerékpárútról a megbeszélést követően Dr. Máhr Tivadar alpolgármester nyilatkozott, aki elmondta: a két projekt immáron fizikálisan is összeért. Szerinte a kerékpárút munkálatai jelenleg félúton tarthatnak. Az út a kertváros szélétől - ahogy a régiek szokták mondani –, a Birkahajtó híd irányába fog haladni, majd összekapcsolódik a város már megépült kerékpárút rendszerével. Mint elmondta, a nyomsáv már kiépült, erre kerül majd az aszfaltburkolat, ezen kívül utcabútorokat helyeznek még el a kerékpárút mellett. Az alpolgármester arra számít, hogy augusztus végére ezek a munkálatok befejeződhetnek. Hozzátette: a jövőben az ipari park mellett, Csénye irányába is szeretnének bicikliutat kiépíteni.