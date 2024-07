"Itt megkapják az odafigyelést"

– Hatvan ágyat viszünk. Nehézségek, küzdelmek is vannak, kevés a szakképzett ápoló, de – és ezt csak kevesen tudják –, nagyon sok szép dolog történik a krónikus ellátásban is. Néhány hónapja készült közös fotónk egy fiatalemberrel, aki előtte szívtranszplantáción esett át. Egy fiatal nőbetegünknek sztrókja volt, Pécsett operálták. Amikor idekerült, nem tudtunk vele kontaktust teremteni. Mostanra a családjában van, rollátorral közlekedik, vásárolni jár a férjével és főz a családjának. A nálunk töltött hónapok alatt rajzolni tanítottuk, tornáztattuk, megtanítottuk kerekes járókerettel menni. Nemrég egy férfibeteg érkezett, aki egyik alsó végtagját sem tudja mozgatni, az egyik lábát amputálták. Hatalmas dekubitusszal (nyomási fekély, felfekvés) érkezett, ami végül begyógyult. Most kerekesszékkel önállóan tud mozogni, internetet használ, ellátja magát. Mindehhez hosszú idő és sok türelem kell. A betegeket motiválni, mozgatni kell. Ha tornáznak, megmarad az izomerejük, és lassanként visszatalálhatnak az életkoruknak megfelelő korábbi életminőségükhöz. Itt megkapják az odafigyelést – mondja.

Sokoldalú és színvonalas munkavégzését, kiváló adottságait, emberi tulajdonságait a kórházi kollektíva és a vezetés is messzemenően elismeri. Magas szintű szakmai tudásával és szakterületén szerzett tapasztalataival nagy segítség a kórháznak – ezt is írják róla.

– A jól végzett munka az élet értelme. Ez az elvárásom a munkatársaimmal szemben is: körültekintéssel és jól tegyék a dolgukat. Az egészségügy és az abban dolgozók helyzete is jóval kedvezőbb, mint fél évszázada. Sokat javult a betegellátás, a kórházi infrastruktúra, az orvosok is megkapják a megbecsülést. Szerencsésnek tartom magamat, hogy így alakult az életem. Most azt, hogy az osztályra és a betegekre koncentrálhatok. Még nem készülök nyugdíjba.