Tófeji Zsolt tősgyökeres szentgotthárdi, aki a szakközépiskola elvégzése óta a közszférában dolgozik Szentgotthárdon. 1995-től az Arany János Általános Iskolában pedagógiai asszisztensként dolgozott, az oktatástechnikusi és a rendszergazdai feladatokat is ellátta. Közben folyamatosan képezte magát, 2005-ben diplomát szerzett a Berzsenyi Dániel Főiskolán közgazdász-gazdálkodási szakirányon.

Ugyanezen évtől a Polgármesteri Hivatal vagyongazdálkodási ügyintézője lett. Feladata az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok kezelése. Munkájának egyik fontos része az önkormányzati lakásgazdálkodás, amely a több mint kettőszáz önkormányzati lakásra tekintettel önmagában is jelentős terület. A lakásgazdálkodás a hivatalba történő belépése óta jelentősen megváltozott. Az egyik kidolgozója és fejlesztője a jelenleg is működő rendszernek. Nagyon jól ismeri mind a lakásokat, mind a bennük lakókat – és kitűnően szót ért mindenkivel. Az üzlethelyiségek, egyéb (nem lakás céljára szolgáló) helyiségek bérbeadása, a közterület-használati ügyek szintén hozzá tartoznak.

Megbízhatóan kezeli e területeket is; kiváló kapcsolatot alakított ki a többnyire vállalkozó bérlőkkel. Rendezi az első lakáshoz jutók támogatási ügyeit, kézben tartja az önkormányzati vagyonnal, különösen az ingatlanvagyonnal kapcsolatos összes további feladatot. Hónapról hónapra ő készíti darabszámra a legtöbb testületi előterjesztést. Jól ismeri a vonatkozó jogszabályokat, figyelemmel kíséri azok változásait is. Hozzáértő módon kezeli a „Városmester” nevű informatikai rendszert, vezeti a vagyonkatasztert. Legalább ennyire fontos a hivatalon belül, a közösségért végzett munkája. Szervezi a hivatali rendezvényeket, kirándulásokat, közösséget erősítő alkalmakat. Az évek során nagy rutint szerzett ezekben is. Fáradhatatlan, lelkes, és – ami szintén fontos – a többieket is lelkesíteni tudó, sokszor a többiekért is kiálló, jókedvű, kiegyensúlyozott kolléga. Mára meghatározó köztisztviselője a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalnak.