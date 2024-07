A Magyar Falu Program keretében kétmillió forintot nyert a Bucsui Önkéntes Tűzoltó Egyesület mobilgarázs felépítményére. Ehhez ugyanekkora önkormányzati önrészre volt szükség ahhoz, hogy elkészíthessék a 7x10 méteres, azaz 70 négyzetméteres épület alapzatát. Persze a dolgos kezek sem hiányozhattak, melyek „társadalmi munkában” hordták az építőanyagot. Szerdán aztán egy kamionon meg is érkezett a könnyűszerkezetes építmény, melyet össze is szereltek. Gál Sándor polgármester elmondása szerint három jármű számára van benne hely: az önkéntes lánglovagok tűzoltóautója, a korábban szintén pályázati pénzen vásárolt falubusz és község kistraktorja parkolhat majd itt fedett, védett körülmények között.

Forrás: VN

- Fontos számunkra a járművek értékmegőrzése, és ehhez erre a garázsra volt szükségünk. Most még hátravan a villanyszerelés megoldása, de már erre is megvan a megoldás. Annak idején 2019-ben a Bucsui Önkéntes Tűzoltó Egyesület a Bucsui Egyházközség javára felajánlott 300 ezer forintot az önkormányzati támogatásából azért, hogy azzal hozzájáruljon a templom felújításához. Most a dolog megfordult, azaz az egyházközség biztosít 300 ezer forintot a mobilgarázs villanyszerelési munkálataira. Szerintem ez egyértelműen azt az összefogást bizonyítja, mely a településünk életét minden téren jellemzi – mondta Gál Sándor polgármester.