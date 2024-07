A háromszoros Fonogram-díjas, Liszt Ferenc-díjas énekes Szalóki Ági húsz éve énekel az óvodás korosztálynak. Néhány évvel ezelőtt - látva, hogy koncertjeire egyre gyakrabban hoznak karon ülő babákat is - a 0-3 éves korosztálynak is műsort készített. A babáknak tudatosan kisebb térben, vállaltan kisebb közönség előtt, csendesebb zenét játszik, mint az ovisoknak. A műsor kialakításánál figyelembe vette a 0-3 éves korosztály fejlettségét, igényeit, életkori sajátosságait. A program része az élőzene-hallgatás, a közös éneklés, mondókázás, ölbeli játékok a szülők és babák bevonásával. Szalóki Ági nem csak énekel, de ütőhangszereket is megszólaltat a koncerten; közreműködik: Csókás Zsolt - akusztikus gitár, ének, Szalai Péter – ütőhangszerek.

Az esemény látogatása ingyenes; a Petőfi Kulturális Program a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával, a Nemzeti Művelődési Intézet szervezésében valósul meg.