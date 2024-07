A Rába-parti szabadidőcentrumban, azaz a körmendi Ökocentrumban adott nagy sikerű koncertet a folk-rock erdélyi nagyágyúja, a Bagossy Brothers Company. Először a kissé rendhagyó helyszínnel kapcsolatban kérdeztük az együttes frontemberét.

– Nagyon szeretünk itt játszani, Hege barátunk most már sokadszor hívott bennünket, és mi szívesen jöttünk ezúttal is. Jó emlékeink vannak a helyszínnel és a közönséggel kapcsolatban is. Nem csoda, hogy szinte minden évben megfordulunk itt. Nagyon pozitív atmoszféra fogad bennünket Körmenden – vágott rögtön a dolgok közepébe a gyergyószentmiklósi „kompánia” egyik alapítótagja, Bagossy Norbert.

Bagossy Norbert és csapata körmendi koncertjén, amely szokásosan nagy buli volt – a zene örömhullámain ringatózott a közönség

Fotó: Szendi Péter

Az erdő volt a játszóterük, málnát, gombát szedtek

Hozzátette: fontos számukra a természet közelsége, elvégre ott, ahol felnőttek, Erdélyben, ez ivódott beléjük. Szinte az erdő volt a játszóterük, ahová mindig málnát, avagy teafüvet szedni, gombászkodni jártak rendszeresen.

– A dalainkba is rendre visszatérő elem a természet, és a jövőben szeretnénk egyre több népzenei motívumot is megjeleníteni. Akár azt is mondhatnám, hogy vissza akarunk nyúlni a gyökereinkhez. Amúgy ez a törekvésünk a hangszerelésben is megjelenik, s ez többek között Kozma Zsombi sokoldalúságának is köszönhető. Ahogy a kezdetektől, úgy továbbra is magyarul akarunk énekelni – tekintett előre is Norbi, aki a nóták szövegével kapcsolatban is szolgált információkkal.

Elmondása szerint az érzelmeiket, érzéseiket szeretnék megfogalmazni, dalokba önteni.

– Azt szeretnénk, ha sokan megtalálnák saját magukat a dalainkban. Érezzék, hogy ez róluk szól. Én is ilyen számokat szeretek hallgatni. Úgy gondolom, hogy nem konkrétumokra van szükség, hanem arra, hogy olyan legyen a dal, mint egy festmény. Azaz, aki nézi, rengeteg mindent bele tudjon képzelni – fogalmazott a roppant szerény és szimpatikus zenész, aki a terveikről is szólt: lehet, hogy megvalósul az egyik nagy álmuk és eljutnak Amerikába is koncertezni.

Céljuk, hogy barátokként öregedjenek meg

– A távlati célunk az, hogy együtt, barátokként öregedjünk meg, és addig zenéljünk, amíg örömünket leljük benne. Szeretnénk újabb dalokat írni, koncerteken fellépni. Ősszel bele is akarunk vágni abba a bizonyos népzenei projektbe. Ahhoz kiegészülnénk pár külsős taggal, de táncosokban is gondolkodunk – zárta szavait Bagossy Norbert. Kiemelte: a nyáron a fókuszt a balatoni körútjukra helyezik. A Balaturné során úgy bringázzák körbe rajongóikkal a magyar tengert, hogy közben öt helyszínen koncertet is adnak. A következő állomás július 20-án Balatonboglár lesz, ahová Szigligetről kerékpároznak át.