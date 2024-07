Program 59 perce

Barátságról, összetartásról szóltak a burgenlandi színjátszótábor darabjai

Idén is belakták az őriszigeti Siget in der Wart/ községtermet a színjátszótáboros gyerekek, akik a hét zárásaként két színdarabot is bemutattak pénteken: egyet németül, egyet pedig magyarul.

Polgár Patrícia Polgár Patrícia

Forrás: ORF Magyarok

A múlt héten öt napon át kaphattak betekintést a színjátszás különböző aspektusaiba a táborozók az Ilyés Márton és Bartek Péter Pál vezette őriszigeti színjátszó táborban. A tábor a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület Nyári élménynapok című, szünidei programsorozatának része – írja a magyarok.orf.at. Beszámolójukból kiderül: a darabokat Ilyés Márton, a tábor egyik vezetője írta, ezúttal is egy magyar és egy németnyelvűt. Ilyés Márton úgy nyilatkozott: szerettek volna arra emlékeztetni, hogy a legnagyobb kincs a barátság és az összetartás, utalva a térségben nemrégiben megtörtént árvízi katasztrófa idején megtapasztalt összefogásra is. A táborban a gyerekek nemcsak a színdarabokat tanulták be, a díszleteket is közösen készítették el a pénteki bemutatóra.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!