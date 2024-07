Amint arról korábban írtunk, az IBO a világ legrangosabb nemzetközi biológiaversenye, amelyen az országok négyfős, középiskolai jogviszonnyal rendelkező, nappali tagozatos, húszévesnél fiatalabb diákokból álló csapatokkal indulhatnak. A csapat tagjai önállóan versenyeznek. Olivér a társaival és a felkészítő tanárokkal már július elején kiutazott a közép-ázsiai országba, és hétfőn érkeztek haza. Hatalmas élményként élte meg a kint töltött tíz napot.

Csonka Illés, Dinnyés Olivér, Bősze Boldizsár és Molnár Kristóf

Forrás: VN

– Mintha ajándékba kaptam volna egy nyaralást. Megismertettek bennünket a főváros, Asztana, a régi főváros, Almati és az ország nevezetességeivel. A verseny két napja előtt és utána is szerveztek nekünk programokat: múzeumokba és mecsetbe látogattunk, és jártunk a kazah sztyeppén is. Több mint nyolcvan országból érkeztek diákok, így a különböző kultúrák is találkoztak, új barátságok születtek. Színvonalas, jól szervezett volt a verseny. Érdekesség még, hogy már napokkal a diákolimpia előtt elvettek tőlünk minden elektronikus eszközt, hogy ne tudjunk kommunikálni a fordítókkal a megoldandó feladatokról – tudtuk meg Olivértől.

Tudományos szempontból is kitűnő volt a verseny. Ezt erősítette meg Olivér felkészítője, Szabó Bence Farkas tanár úr is. Magyar pedagógustársaival együtt fordította angolról magyarra az elméleti és gyakorlati feladatsorokat. Előtte szakmailag is átnézték, véleményezték a szövegezést, a megoldókulcsokat.

Kétszer három és negyed órányi elmélettel és négyszer másfél órányi gyakorlattal kellett megbirkózniuk az indulóknak kedden és csütörtökön a Nazarbajev Egyetemen. Témában, nehézségben az olimpiának megfelelő feladványokat kaptak molekuláris biológia, biokémia, anatómia és fiziológia, valamint bioinformatika témában. Az anatómiai gyakorlaton például birkaszemet boncoltak, számítógépes modellezéseket végeztek különböző kísérletekből származó adatokon, spektrofotométeres méréseket végeztek, elméletben vizsgálták, hogy milyen biológiai megoldással lehet szúnyoggyérítést végezni.

Óriási szerepe volt a megoldásban az időfaktornak. Nem véletlenül, hiszen Amerikában, Nyugat-Európában is sok egyetemen úgy tesztelik a leendő hallgatókat, hogy milyen gyorsan tanulnak és képesek befogadni rengeteg információt – magyarázta Szabó Bence.