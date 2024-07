Az ittasan okozott balesetek száma is nőtt 50 százalékkal a vármegyében az év előző időszakához képest. Az ittas vezetés az elfogyasztott alkohol mértékétől függően lehet szabálysértés vagy bűncselekmény is, előbbinél a pénzbüntetés összegét 30.000 és 100.000 Ft között határozzák meg, ez nem változott. Baleset okozása vagy nagymértékű alkoholérték kimutatása esetén súlyosabb szankciókra számíthat a szabálytalankodó – például jogosítvány bevonására, de akár börtönbe is kerülhet. Idén Vasban összesen 77 személyt vontak felelősségre alkoholos állapotban történő vezetés miatt, ezzel az országos középmezőnyben vagyunk.

VN-grafika

Megkérdeztük a vasi rendőrséget: hogyan szabálytalankodunk?

Elküldtük kérdéseinket a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányságnak azzal kapcsolatban, ők mit tapasztalnak, csökkent vagy nőtt a közlekedési szabálysértések száma az utóbbi időben, illetve melyek a leggyakoribb közlekedési szabálysértések . Kérdéseinkre az alábbi választ küldték: A Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányág különös jelentőséget tulajdonít annak, hogy a vármegyében is vezető baleseti okokra – sebességtúllépés, az elsőbbségi jog megsértése és az irányváltoztatási, haladási és bekanyarodási szabályok megszegése – történő célzott rendőri intézkedésekkel csökkentsük a közlekedési balesetek számát.

A közlekedők biztonságának megóvása és a kiemelt szabálysértések visszaszorítása érdekében az összes rendelkezésre álló technikai eszközt bevetjük és a baleseti elemzések alapján frekventált területekre fókuszálunk. A tavalyi év hasonló időszakához képest csökkent a halálos kimenetelű balesetek és a balesetekben elhunyt személyek száma.

Az ittasan okozott közlekedési balesetek száma hasonlóan alakult, ezért annak érdekében, hogy a számok csökkenést mutassanak közlekedési akciókat és rendszeres alkoholszondás ellenőrzéseket végzünk a vármegye útjain - írják.