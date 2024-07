Elkészült és az autósok már néhány napja használhatják is Szombathelyen, a Homok út elején lévő kiszélesített útszakaszt. A szűk és balesetveszélyes úton több koccanásos baleset is történt már, most az út mellett lévő árkot fedték be és elbontották a szalagkorlátot is, így jóval szélesebb és biztonságosabb lett ez a szakasz.

Fotó: Horváth Balázs

