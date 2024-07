Július 8-án ismét megnyitotta kapuit a Bogáncs tábor más néven a Fekete István gyermek állatvédelmi tábor, melyet a Fekete István Állatvédő Egyesület szervez. A tábor vezetője, Viszket-Németh Zsuzsanna, és a menhelyvezető, Vigh Andrea nagy örömmel fogadták az alsó tagozatos iskolás gyerekeket, akik elkötelezettek az állatok iránt és szeretnék megtanulni, hogyan gondoskodjanak róluk. 24 kisiskolással kezdték el az első turnust, a legtöbb gyermek Szombathelyről és vonzáskörzetéből érkezett, többen évek óta visszajárnak a Fekete István Állatvédő Egyesület napközis táborába.

Fotó: © Cseh Gábor

Bogáncs tábor negyedszer is

Viszket-Németh Zsuzsanna vezető elmondta, a tábor fő célja, hogy a gyerekek megismerkedjenek a felelős állattartással, valamint az állatok és emberek közötti kölcsönös segítségnyújtással. A résztvevők bepillantást nyernek a természet rejtett kincseibe és az állatvédők mindennapi életébe is és aktívan részt is vesznek benne, így többek között takarítanak, sétáltatják a kutyusokat, segítenek a gyógykezelésben és tanulnak a felelős állattartásról. - Minden reggel három csoportot alkotunk: egyesek kutyát sétáltatnak, a másik csoport a cicaházban tevékenykedik, a harmadik pedig a kennelek takarításában és az menhely lakóinak ellátásában segédkezik a dolgozóinknak, önkénteseinknek. Vizet visznek a kutyáknak, etetik őket, ezáltal megtanulhatják: egy állatról való gondoskodás nagy felelősség. Ezt a menetrendet minden nap váltogatjuk, szeretnénk, ha minden gyerek megtapasztalhatná mindhárom élményt – tette hozzá a táborvezetője.

Fotó: © Cseh Gábor

A kutyasétáltatás nem csak a gyerekek számára izgalmas élmény, de a kutyusok számára is nagy örömet okoz, nem beszélve a kiosztott simogatásokról. Azok, akik a macskákat kedvelik jobban, szintén megtalálják a helyüket, hiszen az egyesületnél számos cica is várja a gondoskodó kezeket. A tábor természetesen nem csak a munkáról szól, hiszen számos szórakoztató és ismeretterjesztő program is várja a gyerekeket. Kézműveskedhetnek, vetélkedhetnek, játszhatnak és kirándulhatnak is. Mint minden évben, idén is lesznek meghívott vendégek, akik tovább színesítik a programot, ottjártunkkor épp egy állatorvost vártak, aki munkájának részleteit és az állatok gyógyításának pilléreit mutatta be a táborozóknak. Holnap pedig erdészeti munkatárs érkezik a táborozó gyerekekhez, akitől a vadgazdálkodásról tanulhatnak.