- A speciális hajózást az tette lehetővé, hogy tavasszal lángost sütöttünk a barátaimmal a Herényi Virágúton adományért –több mint kétszáz lángost dagasztottunk, kelesztettünk, sütöttünk, kínáltunk, és ebből összejött egy kis pénz – mesélte Bogáti András. – Ezt még saját zsebből kiegészítettem, így tudtam elvinni a négy kerekesszékes embert és családtagjaival, kísérőivel Dunaszigetre, a Szigetközbe kenuzni a Magyar Vízitúra Szövetség keretein belül, a Fűzfa Zoltán vezette Pisztráng Kör Egyesület speciális hajóival. Az ottaniak régi barátaim, együtt végeztük azt a képzést, ami jogosít ilyen vízitúrák szervezésére. A kenukban speciális ülések vannak, azokba emeltük és csatoltuk be őket, kaptak mentőmellényt is. Jó alkalom volt arra, hogy élvezhessék a természet szépségeit: evezés után közösen ebédeltünk és a dunaszigeti élménycentrum bemutatóhelyein megtekintettük a Szigetköz élővilágát.

A kerekesszékesek speciális ülésekben, becsatolva, mentőmellényben foglaltak helyet a kenukban Bogáti András túráján.

Fotó: Pisztráng Kör

Kerekesszékes embereket vitt vízitúrázni a Szigetközbe Bogáti András

Bogáti Andrástól azt is megtudtuk, hogy nemrégiben vakokat vitt gyalogtúrára a Kék Túra útvonalon, az is remekül sikerült, még a vakvezető kutyák is jól érezték magukat, mert annak is megvolt az ideje, amikor felszabadultan rohangálhattak, szabadságot kaptak, és egy kicsit nem voltak szolgálatban.

- Mindezzel az a célom, hogy bevonjam a túrázásba azokat is, akiknek nem teljesen ép az egészsége, hogy felhívjam a figyelmet arra, hogy nekik is kell lehetőséget biztosítani arra, hogy élvezhessék az élet örömeit, mert különböző fogyatékosságaik ellenére teljes emberek, viszont kevesen foglalkoznak velük, mert sok munkát és nagy felelősséget jelent. A vakokkal például hegyi túrát is tervezek a közeljövőben – hallottuk a túravezetőtől, aki azt is hozzátette: – Aki egészséges, nem is tudja, milyen érték, hogy ép a keze-lába, mindig panaszkodunk, pedig nem kéne, szeretnék arra példát adni, hogy meg lehet ragadni a dolgok jó oldalát, örülhetünk az életnek speciális módon is.