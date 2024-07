Szép alaklomra gyűltek össze kedden a képviselő-testület tagjai, a városvezetés, az érdeklődő lakosok. A Csodaország óvodával szemben megépülő bölcsőde alapkővének letételénél jelen volt Majthényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke, dr. Németh Sándor Bük polgármestere, Tóth Viktória az óvoda főigazgatója. Mielőtt az időkapszula a helyére került volna, a kis ovisok egy csoportja tartott műsort.

Leteszik a bölcsőde alapkövét: Majthényi László, Tóth Viktória, dr. Németh Sándor

Fotó: Unger Tamás

- Örömteli, hogy a mostani időszakban is tudunk fejleszteni, egy olyan intézmény épül, ahol magas színvonalon történhet a gyereknevelő munka – mondta dr. Németh Sándor. – Városunkban a 19. században sorra alakultak a kor polgári létét meghatározó egyesületek, szerveztek, egyházi intézmények. A folyamat a múlt században folytatódott, 1954-ben épült meg az óvoda, a művelődési ház pedig 1959-ban. A rendszerváltás után sem tört meg a lendület. Ekkoriban létesült a például a rendőrőrs, de az elmúlt években is történt előrelépés: megnyílt a kormányablak. Most pedig az új bölcsőde alapkövénél állunk. Minden olyan intézménnyel rendelkezünk, ami a városi léthez szükséges. Bátor döntést hozott a mostani városvezetés, amikor a bölcsőde létesítése mellett határozott. Bízunk benne, jövő tavasszal ezt a helyet már gyerekzsivaj tölti be.

A bölcsőde 4 csoportos és 48 férőhelyes lesz

- Fontos a bölcsőde, nagy segítség lesz ez a családoknak, további szülők munkába állását teszi lehetővé – fogalmazott Tóth Viktória. – Az szomszédban található óvodához hasonlóan itt családias és szeretettejes légkörben történik a nevelés. A gyerekek mindent megkapnak, ami fejlődésükhöz szükséges.

Majthényi László beszédében kiemelte, Bük azon kevés településekhez tartozik, ahol nő a lakosság száma. A helyiek és a környéken élők részélről is nagy volt az igény a bővítésre. – Ha körbenézünk, akkor láthatjuk, a belvárosban kapnak helyet a fontos közintézmények.

Az óvodások műsora

Fotó: Unger Tamás

A bölcsőde teszi Büköt igazi várossá.

Az előkészítő munkálatok során elbontották a régi épületet és a leendő intézmény igényeinek megfelelő közművekkel látták el a telket, 2024. július 5-én pedig megkezdődött a 240 napos kivitelezés. A beruházás összege 630 millió forint, amelyet Élhető Bük TOP Plusz beruházási program keretében nyert el a város. A bölcsőde 4 csoportos és 48 férőhelyes lesz.