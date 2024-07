Nem csak a zenével, hanem a zeneoktatással is foglalkozik a Vas Népe podcastja, amelyben Kristóf Roland Borhi Ágnessel, a szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola igazgatójával beszélgetett.

Borhi Ágnes ugyanis már óvodáskorában a Bartók Béla Zeneiskolába járt

Fotó: Szendi Péter



Borhi Ágnes tősgyökeres szombathelyi, de a tanulás idejére az élet Debrecenbe sodorta. – Nem akartam messze kerülni szülővárosomtól, de Budapestet túl nagynak tartottak, maradt Szeged és Debrecen – kezdte. – Végül az utóbbit választottam. 1998-ban diplomáztam, de hazajöttem Szombathelyre, ugyanabba az iskolába, ahova gyerekként jártam. Felhívott az akkori igazgató, Csorba Rózsa, kérdezte: lenne-e kedven tanítani? Nagy örömmel mondtam igent. Úgy alakult, itt tanítottam 25 éven át. Másként lép be az ember abba az iskolába, ahol egykoron növendék volt. Ezen idő alatt sokat segítettem a Szombathelyi Szimfonikus Zenekarnak, de tagja nem voltam.

A pályája kezdetét idézve elmondta azt is: – Talán nem is gondoltam ezt át, de így utólag visszanézve úgy látszik, egyenes út vezetett a szombathelyi művészeti gimnáziumba. Többen voltunk, akik már gyerekként tudtuk, ezt szeretnénk csinálni. Lehetett választani: sport vagy zene. A zenészélet jó, kicsi közösség a miénk, családias a légkör. Szoros barátságok alakulnak ki. Talán érzékenyebbek vagyunk? Lehetséges, hogy ez nem mindig jó, de mi így látjuk a világot, viszont nem vagyunk introvertáltak. Akkor tudjuk jól kifejezni magunkat, ha megéljük a magasságokat, mélységeket. Legyen szó vidám vagy szomorú műről, szükséges a nagy átélés, a nagy amplitúdó.



Borhi Ágnes megfogalmazta azt is: empatikusnak, egyúttal nyitottnak kell lenni a világra. Néha nehéz megérteni a nagy egyéniségeket, igaz ez a teljes művészvilágra, a festőkre, képzőművészekre, színészekre, előadókra.



– Az itteni atmoszféra nélkül már nem is tudnám elképzelni az életem, azt pedig pláne nem, hogy mást csináljak. A feladat persze mindig megtalál, így lettem például igazgató, miközben korábban nem tudtam elképzelni magamról, hogy intézményt vezessek. Ugyanígy talált meg a tanítás is. Amikor a diploma után hazakerültem Szombathelyre, úgy volt, hogy nyugdíjba megy a Szombathelyi Szimfonikus Zenekar egyik klarinétosa, aki aztán meggondolta magát. S ekkor jött a bizonyos telefon, a történet innentől kezdve már ismert. Tanítottam, játszottam, semmiféle hiányérzet nincs bennem.

– Aztán ott van a zeneiskolának a Mirage nevű együttese.