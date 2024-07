Szentmisét tartottak a szombathelyi Székesegyházban a mozgássérült, egészségkárosodott és fogyatékos emberekért. A szertartást Brenner József atya celebrálta. A mise rangját emelte, hogy ez volt a Sarlós Boldogasszony székesegyház búcsúja. Az ezt követő agapén dr. Székely János megyés püspök kézfogással üdvözölte a résztvevőket, egy kedves szép korú hölgy még egy közös fényképezkedésre is felkérte őt. A résztvevők respektálták, hogy a búcsúval vonták össze a mozgássérültekért mondott misét, remélik, hogy jövőre is így lesz. Takács István szerint megfontolandó további fogyatékos szervezetek bevonása is.