A tűzoltószertárban gyűltek össze, hogy ünnepi közgyűlésen köszönjenek el az egykori vezetőktől a Bozsoki Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai, a környék tűzoltó egyesületeinek vezetői, valamint a meghívott vendégek szombaton – számolt be a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Mint írják, a közgyűlésen részt vett Lakatár Gábor tűzoltó ezredes, az igazgatóság igazgatóhelyettese és Bognár András tűzoltó őrnagy, a Szombathelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tűzoltóparancsnoka. A közgyűlésen elismeréseket is átadtak. Húsz év szolgálatot követően Banga Attila, Kutits László, Varga Gábor és Deákné Csercsics Rita is leköszönt.