Pinkaóvár (Burg), Badesee

Szombathelytől ez is húsz kilométer, húsz perc, Kőszegtől pedig 25 kilométerre találjuk meg, a vaskeresztesi-eisenbergi borvidék osztrák oldalán. A rohoncinál is kisebb tavacska táplálását a Pinka látja el. A mögötte felfedezhető Vas-hegy nagyon szép hátteret kölcsönöz neki, amin pici csúnya folt a közeli kőbánya pora. Ezt leszámítva itt is a természetben érezhetjük magunkat, már a parkolóban is. Ez is ingyenes, és itt is bőséggel találunk árnyas helyeket.

Mélyen a tóba benyúló stégek, sok napozóhely, szép pázsit fogad – és egy kedves kis büfé-étterem szolgálja ki a vendégeket. Igazi pihenésre alkalmas hely, öltözőkkel, játszótérrel, tágas terekkel. Ahogy Rohoncon, itt is pár vízi-attrakciót is kiépítettek: például felfújt vízi játék állatokat, és egy kétkanyaros

vízi csúszdát is találunk, ami közvetlenül a kellemesen hűvös vízbe vezet. Strandröplabdapálya, vízibicikli, állószörfök és két teniszpálya is kínál sportolási lehetőséget, de a szállás is megoldható kempingezők részére.

Csobbanás előtt vagy után kifejezetten érdemes tenni egy sétát a szőlőhegyen, ahol a burgenlandi és magyar táj gyönyörű panorámája tárul elénk. A hegy túloldalán fekvő Csejke (Eisenberg an der Pinka) is megérdemel egy látogatást, már csak üveg-kilátója (Weinblick) miatt is.

Árak euróban, 16 óráig / 16 után: felnőttek: 4 / 2,5 euró, diák (15-18 év): 3 / 1,5, gyerek (15 éves korig): 2 / 1, a nyugdíjas pedig 3 / 1,5 euró. A büfé-kínálat és az árak megfelelnek a Rohoncnál említetteknek.