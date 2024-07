Nem is olyan régen Szentendrén járva többen is kérdezgették a családot, mégis honnan jöttünk. Ezen először meglepődtünk, hiszen egészen addig azt hittük, a beszédünkön nincsen semmi „furcsa”, úgy gondoltuk, nem lehet megmondani, hová valósiak is vagyunk. Hosszas gondolkodás után jöttem rá, hogy bizony nem a hanglejtésünkből és a szavak megformálásának módjából jöttek rá, hogy mi bizony „máshonnan valók” vagyunk, csupán csak hallották, hogy a skanzen házai között járva felismertük a nagyszüleink udvaráról, háztartásából ismert tárgyakat és meg is neveztük azokat. Kiderült, hogy náluk nem sporhelt a sparhelt, nem telázsi a kamrai polc és nem vindő a zsíros bödön. Büszkén újságoltuk: Vas megyéből jöttünk, ők pedig boldogan idézték fel az Őrséghez és Sárvárhoz fűződő élményeiket.