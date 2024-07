Herényiek Háza 10. Alkotótábora

Szekér Hanna, a Herényi Kulturális és Sportegyesület ügyvezető titkára és Ferkovics József, a Fáklyavivők Egyesületének elnökségi tagja ismertette a július 6-i kiállításukat, amit 17 órakor nyílik a Herényiek Házában. Tíz éve, 2015 nyarán rendezték meg első alkalommal, kezdetekben a Szombathelyi Roma Önkormányzat, majd három éve a Fáklyavivők egyesülete és a Herényi Kulturális és Sportegyesület összefogásával. Immár 10. alkalommal gyűlnek össze Ferkovics József (a tábor művészeti vezetője) művészbarátai a Herényiek Házában. Legfőbb céljuk a roma-magyar kapcsolatok erősítése. A tábor nyitott, a közönség végig követheti az alkotási folyamatot június 29. és július 7. között. Az idei központi téma a „Virágos természet” lesz, a kiállításra a belépés ingyenes.

Bogáncs tábor

Július 8-tól indul a Bogáncs állatvédelmi tábor – tudtuk meg Vigh Andreától, a Fekete István Állatvédő Egyesület menhelyének vezetőjétől. A táborvezető Viszket-Németh Zsuzsanna lesz, aki szintén az egyesület tagja. Szeretettel várják (immár negyedik éve) azokat az alsó és felső tagozatos iskolás gyerekeket, akik szeretik az állatokat, szívesen gondoskodnak, vagy szeretnének megtanulni gondoskodni róluk. Ezen túl ismereteket szereznek a felelős állattartásról, az állat és ember egymás kölcsönös segítéséről, bepillantást nyerhetnek a természet rejtett kincseibe és az önkéntesek, az állatvédők mindennapjaiba is.

Képeslevelezőlap-gyűjtők országos találkozója

A képeslevelezőlap szerelmeseit és az érdeklődőket is a Berzsenyi Dániel könyvtárba várják július 13-án 10 órára. Itt tartják meg a Képeslevelezőlap-gyűjtők Egyesületének 35. jubileumi országos kiállítását és találkozóját - erről Kőszegfalviné Pajor Klára, az egyesület elnöke beszélt. A kiállítást Lovass Tibor, a Helyi Televíziók Országos Egyesületének (HTOE) elnöke nyitja meg.

Pinka-Völgyi Halas Nap

Sok előkészítő munka – és egy komoly árvíz után - idén is megrendezik a Pinka-völgyi Halas Napot. A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége részéről Puskás Norbert elnök és Tóth Milán programkoordinátor számolt be erről. Az elmúlt hetek keserűségeit és természeti csapásait a Pinka-völgy lakosaival együtt most már feledni szeretnék, és eltölteni együtt egy örömteli napot Vaskeresztesen, az Alpesi Fogadó és Horgászturisztikai Központ területén. Idén immáron 10., jubileumi alkalommal, július 13-án szombaton rendezik meg az eseményt, ahol fenséges halételekkel, izgalmas gyermekműsorokkal, valamint táncos-zenés programokkal várnak mindenkit. Az eseményen fellép a Körmendi Fúvószenekar is, a belépés ingyenes.