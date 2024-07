A katasztrófavédelem múlt héten végzett földi, kémiai szúnyoggyérítést Sárváron. Ez csak csökkentette a vérszívók számát, de az elmúlt hetek csapadékos időjárása, a Rába áradása miatt a számuk továbbra is magas. Sárvár Város Önkormányzata a hozzá érkezett lakossági jelzések alapján úgy döntött, hogy a katasztrófavédelem által szervezett szúnyoggyérítés mellett saját forrásból is szervez irtást. Ezt első alkalommal az időjárási viszonyok miatt nem tudta elvégezni a vállalkozó. A tervek szerint július 4-én, csütörtökön napnyugta után lesz az önkormányzati, földi, kémiai szúnyoggyérítés. A pótnapok július 5-e illetve 6-a - olvasható a város közösségi oldalán megosztott bejegyzésben.

Közben a magyarországi folyók áradása miatt elszaporodott szúnyogok irtása érdekében Müller Cecília tisztifőorvos 2024. november 1-ig engedélyezte a légi, kémiai szúnyoggyérítést egyes településeken, így Sárváron is. Erről értesülve Sárvár Város Önkormányzata már el is indította a légi, kémiai szúnyoggyérítés hatósági engedélyeztetését, és saját forrásból elvégezteti a légi irtást is.