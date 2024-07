Jó ütemben halad az önkormányzat utcafelújítási programja Vasváron. A közelmúltban egy projekt első körös támogatásának köszönhetően elkészült a Ragyogó, a Dózsa és a Góré utca felújítása, továbbá az Áchim András utca mindkét ága is megújult. Ugyancsak helyreállították a Kossuth utca végét, a Köztársaság teret, a Vörösmarty utca belterületi szakaszát és a Pácsonyi utcát. Tóth Balázs polgármester tájékoztatása szerint a munkálatok során számos, nem várt probléma adódott, ami pluszköltséget jelentett. Ezek közt szerepelt útbeszakadás és teljes föld-, hídcsere is, de a szakemberek, ahol kellett, kátyúzást is végeztek. A vasvári képviselő-testület a felmerült munkálatokra önkormányzati forrásból pluszban 16 millió forintot szavazott meg ülésén. Megtudtuk azt is: ezzel még nem ért véget a városi útfelújítási program. A rekonstrukciós munkák a második fél évben is folytatódnak. A Vasvári Pál utca, a Petőfi utcai tömbbelső, a Márkhegy, a Béke, a Barabás és a Hunyadi utca kerül sorra legközelebb.