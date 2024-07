Lapunkban korábban megírtuk, dr. Izer Ildikó büki gyerekorvos az év elejétől Sárvárra távozott. Igaz, az elmúlt fél évben a büki praxis teendőit is ellátta. A répcelaki képviselő-testület döntése nyomán írtunk arról, hogy dr. Izer Ildikó doktor a Récpe-parti városban is rendel majd.

Heti négy napon, összesen nyolc órában lesz gyerekorvosi ellátás, két doktor rendel majd

Fotó: Szendi Péter

- A doktor feladatellátási szerződése 2024. június 30-ával megszűnt – tájékoztatott dr. Németh Sándor Bük polgármestere. – Mivel a praxisát nem értékesítette, ez július 1-jétől visszaszállt a város önkormányzatára. A feladatunk az, hogy a helyzetet minél hamarabb megnyugtató módon rendezzük, új és állandó gyerekorvost találjunk.

A polgármester kiemelte, a város erre – a remélhetőleg csak átmeneti- időszakra is biztosítja a gyermekorvosi ellátást. Az önkormányzat 2025. június 30-ig szóló megbízási szerződést írt alá dr. Kovács Szilvia és dr. Szédelyi Nikoletta gyermekorvosokkal. Ők, felváltva heti 8 órában látják el a büki gyermekeket. A megállapodás határozott idejű és helyettesítésre szól. Továbbá csak a büki gyermekek kötelező ellátását írja elő számukra. Igaz más településen élők kártyáját is befogadhatják, de ez kizárólag az ő döntésük. A gyermekorvosi asszisztensi feladatokat továbbra is Gurbácsné Perenyei Dóra látja el, a munkáltatója 2024. július 1-től az önkormányzat. A feladatköre továbbra is változatlan és ugyanolyan segítőkészen várja a kis pácienseket, mint korábban.

A városvezetés mindent megtesz annak érdekében, hogy a következő félévben betöltésék gyermekorvosi praxist.

Dr. Németh Sándor konkrét ajánlást is tett.

- A praxist ingyenesen adjuk át a jelentkező doktor részére, ám ha alkalmazottként szeretné ellátni a feladatot, akkor azt is meg tudjuk oldani – részletezte.

– Igény esetén szolgálati lakást biztosítunk. Amennyiben vállalja az új orvos, akkor egyszeri, akár több tízmillió forintos juttatást kaphat. A gyerekorvosi rendelő egyébként teljesen felszerelt, és a közelmúltban lett felújítva.

A polgármester végezetül felhívta a figyelmet, a szülők akkor tudnak a legtöbbet segíteni, ha gyermekük kártyáját nem viszik el Bükről, hanem itt veszik igénybe a gyermekorvosi ellátást, és nem üresedik ki a városi praxis.