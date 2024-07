Magyarország sikeres személyiségeiről szól az a kiadvány, melybe többek között híres sportolók, tudósok, művészek, avagy politikusok kerülhettek be. Ebben a különleges enciklopédiában jó néhány sort szentelnek dr. Abdel Hameednek, akit leginkább körmendi gyermekorvosként és molnaszecsődi természetgyógyászként ismerhetünk, de nagyon sokan tudják róla, hogy ő volt a Szudáni Nap megálmodója is. Egy szó, mint száz: rendkívül sok sikeres projekt fűződik a doktor úr nevéhez, így nem véletlen, hogy bekerült a válogatott „társaságba”.

– Ez egy hatalmas nagy meglepetés volt a számomra, de legalább akkora öröm és elismerés is. Boldog vagyok, hogy így értékelik a munkámat, amit eddig csináltam Magyarországon. Úgy érzem, hogy ennek persze több ös - szetevője is volt. Nem akarok sorrendet állítani, de büszke vagyok a magyar és a szudáni nép közötti barátság érdekében kifejtett tevékenységemre, de a gyógyítás területén is megpróbáltam maradandót alkotni. Ha kellett, több körzetben is dolgoztam egy időben, ahogy például most is teszem. De például 30 éve már polgárőrként is szolgálok, amiért idén kaptam egy jubileumi elismerést, valamint két cikluson át képviselő is voltam – foglalta össze nagyon röviden dr. Abdel Hameed azokat a tényezőket, melyek komoly súllyal eshettek latba a „Sikeres Személyiség” cím odaítélésénél.

Hozzátette: a családja, a barátai osztoztak az örömében. Az öt unokája is nagyon büszke a nagypapájára. – Eddig is lelkes voltam minden területen, de ez az elismerés pluszerőt és -energiát ad a folytatásra. Megpróbálok mindenben még többet nyújtani, mint ahogyan eddig tettem. Akár a munkámban, akár a társadalmi szerepvállalásban – zárta szavait dr. Abdel Hameed, Magyarország egyik sikeres személyisége.