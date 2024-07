Közel egy hónap telt el a választások óta. Dr. Szabó Barnával, az októberben hivatalba lépő új körmendi polgármesterrel az elmúlt hetekről beszélgettünk. – Megmondom őszintén, hogy az utóbbi időszakban sokkal jobban aludtam, mint a választásokat megelőző hónapokban. Június 9-én befejeződött a kampány, most már mindenki vehet egy nagy levegőt és kiengedheti a gőzt magából. Úgy érzem, hogy a kedélyek lenyugodtak. Mostantól az egység megteremtésére, a „lövészárkok” betemetésére lenne a legnagyobb szükség – kezdte a jelenlegi helyzet felvázolását dr. Szabó Barna, aki úgy véli, hogy ettől kezdve közös gondolkodásra, közös munkára van szükség Körmend város érdekében, amire valamennyi képviselőtársát képesnek is tartja. Hozzátette: szerencsére otthon is visszaállt már minden az eredeti kerékvágásba.

A családja örül a sikerének, és persze valamennyien büszkék a város új polgármesterére. – Ahogyan a kampány során többször is kijelentettem: képesnek tartom magamat arra, hogy októbertől mindkét „hivatásomban” a maximumot nyújtsam. Azaz polgármesterként és állatorvosként is 100 százalékot fogok teljesíteni, nem pedig kétszer ötvenet. Társadalmi megbízatásban leszek a város első embere, de ez nem azt jelenti, hogy félállásban látnám majd el a teendőimet. Amúgy nagyon szoros verseny volt Patonay Imrével, és én azt ígérhetem, hogy valamennyi körmendi polgármestere leszek, attól függetlenül, hogy ki kire is adta le a voksát, avagy esetleg el sem ment szavazni. A kampány során nagyon sok helyi, illetve nem helyi közreműködő segített bennünket, köszönet nekik érte. Később akár ezekből munkakapcsolat is válhat. Amúgy számos barátság szövődött velük, ahogy a képviselőjelöltjeinkkel is.

A testületben a Változást a Városért Egyesület lesz 7-5 arányban többségben, de ez nem gond, mert valamennyien kiváló emberek, és szerintem kompromisszumok mentén jól tudunk majd együtt tevékenykedni a településünk javát szolgálva – tekintett már előre dr. Szabó Barna, aki október 1-jén veszi majd át a stafétabotot a Rába-parti várost 22 éven át irányító Bebes Istvántól. Addig azonban a pihenés mellett megpróbál minél jobban felkészülni az új kihívásokra. Ebben az önkormányzati bizottságokban betöltött pozíciói, valamint az elődje roppant pozitív hozzáállása is a segítségére lehet. – Már korábban is leírtam, és most is úgy gondolom, hogy Körmend infrastruktúrája alapjában véve rendben van. A város életét kell programokkal, tartalommal megtölteni, mert az befolyásolja leginkább az itt élők hangulatát. Tiszta szívvel és erős kézzel szeretném vezetni a város – zárta gondolatait dr. Szabó Barna.