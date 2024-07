A délelőtti programok korán elkezdődnek, hiszen a túrák 9 órától indulnak. Lehetőség van részt venni egy izgalmas e-roller túrán Döröskére, ami tökéletes választás azoknak, akik szeretnék felfedezni a környéket elektromos rollerrel. Akik inkább a gyaloglást részesítik előnyben, azok számára a Nordic Walking túra Gersekaráton remek lehetőséget nyújt a természetben való mozgásra. A kutyabarátok sem maradnak program nélkül, a kutyás gyalogtúra a petőmihályfai szőlőhegyre kimondottan nekik szól. A két kerék szerelmesei pedig a Vasi-Hegyhát lankáin tekerhetnek, ahol a népi építészet nyomába eredhetnek. Ha valaki inkább egy helyi érdekességeket bemutató sétát választana, akkor a "Gerse vitéz, Kuminé és a többiek" elnevezésű helyismertető gyalogtúra tökéletes választás, amely során megismerhetjük a falu két utcájának történetét.

A túrák mellett 10 és 12 óra között különböző bemutatók várják a látogatókat. A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége horgász bemutatót tart kicsiknek és nagyoknak. a Jump For Fun csapata ugrókötél bemutatóval készül, emellett Pál Laura rekreációszervező élmény SUP-ozást kínál.

Délután is az aktív kikapcsolódásé a főszerep 13 és 19 óra között is számos izgalmas tevékenységgel készülnek a szervezők. A WeKing Egyesület szervezésében bárki hajóskapitánynak érezheti magát, és kipróbálhatja a kajakozást. A harcművészetek iránt érdeklődők a Sakura Egyesület karate kihívásain vehetnek részt. Pál Laura újra várja a SUP-ozni vágyókat 15 és 17 óra között, míg Takács Judit testépítő, fitness-edző és jógaoktató különböző mozgásformákkal ismerteti meg az érdeklődőket. Pilates, jóga, senior torna és gerinctorna is szerepel a kínálatban, így mindenki megtalálhatja a számára legmegfelelőbb mozgásformát.

Az íjászat szerelmesei a Mogor Leather csapatával próbálhatják ki ezt az ősi sportot 15 és 19 óra között, míg 16 és 18 óra között a Teqball bajnokság várja a versenyszellemű látogatókat a Vasvár Népfőiskolával közösen szervezett program keretében. A hobbi kutyás bemutató 17-től 18 óráig tart, ahol Nagy László mentőkutyás tart izgalmas bemutatót. A lovaglás kedvelői pedig 17 és 19 óra között a Nagymizdói Lovasudvarral lovagolhatnak.