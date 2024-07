Csúcsra jár a kánikula, és vele együtt csúcsra jár a piac. A szokatlanul enyhe tavasz következtében legalább két héttel előrébb jár a természet, a hetek óta tartó kánikula pedig begyorsította az érési folyamatokat. Horváth Emil azt mondja: minden egyszerre kapható, és úgy tapasztalja, a szemfüles háziasszonyok ezt ki is használják. Ha valami szépet látnak, megveszik, és már teszik is a fagyasztóba. Félő ugyanis, hogy a nagy melegnek meglesz a böjtje. Megtudjuk: sokan keresik az uborkát, szilvát, főzelékeknek való zöldségeket. Aki teheti, könnyű fogásokat készít a hőségben. Horváth Emil szomjoltónak a kovászos uborka levét ajánlja – ízletesebb az üdítőnél, és garantáltan felfrissít.

Csúcsra jár a piac

Forrás: Unger Tamás

A vásárlók egymásnak adják a képzeletbeli kilincset a standoknál, sok a visszatérő kuncsaft, ahogy Bárdosi Csaba mondja. Előbb egy kiló uborkát tesz a mérlegre, utána valaki zöldbabot kér. – Finom sütve is – jegyzi meg az őstermelő, de nincs sok ideje beszélgetni, újabb érdeklődő érkezik. Régi krumplit keres, mert bizonyos fogásokhoz az dukál. Bárdosi Csaba megígéri, jövő hétre hoz magával – szép még, a garázsban jól eláll. Újburgonyából egyébként sárgát és pirosat is kínál, uborkából akad háromféle méret három különböző árban: savanyítani, kovászolni és gyalulni is keresik a nyár egyik sláger zöldségét. – Hagymaszárításnak jó idő van. Ha kicsit alulról és felülről is megégeti a nap, könnyebb tárolni. A növényeket egyébként nagyon megviseli a hosszan tartó kánikula, amit lehet öntöznek a kút vizével – meséli.

Aki vágott virágot, házias készítésű tésztát, savanyúságot vagy tojást szeretne, bőven van miből válogatnia, friss gombát azonban a szakértő szerint nyár végig ne is keressünk. – Minimum egy hetes áztató eső kellene – véli Kalauz József, akinek még a hőhullám előtt sikerült vargányát és rókagombát szednie, most szárítva árulja őket. Szintén vadon szedi a kakukkfüvet, oregánót, ezekből szép termés lett az idén – a kis zacskókba csak a növény legjavát zárta be, természetesen szárítva.