Mint írták, alapszakra 7180, mesterszakra 3345, osztatlan szakra 1304, felsőoktatási szakképzésre 131 fő került be az ELTE-re. A felvettek közül 9241-en nappali, 2567-en levelező és 152-en esti munkarendben kezdik meg tanulmányaikat.

Az egyetem gólyáinak 84 százaléka, 10 019 fő állami ösztöndíjas finanszírozási formában tanulhat. Idén az elsőhelyes jelentkezők 70 százalékát felvette az egyetem, szemben a tavalyi 68 százalékkal.

A legtöbb hallgatót a Bölcsészettudományi Kar (2214) fogadja, amelyet a Gazdaságtudományi Kar (2099), valamint a Pedagógiai és Pszichológiai Kar (1345) követ.

Az ELTE-nek - az ország elsőszámú, a pedagógusképzés teljes spektrumát lefedő felsőoktatási intézményeként - kiemelten fontos, hogy a felvettek 20 százaléka pedagógushallgatóként kezdi meg tanulmányait. Mindez számszerűen azt jelenti, hogy az ELTE az elmúlt 15 év adatait tekintve idén vette fel a legtöbb jelentkezőt (2500 fő) pedagógusképzésre.

Hozzátették: ezen belül 192 főt csecsemő- és kisgyermeknevelő, 284 főt óvodapedagógus, 203 főt tanító, 1053 főt tanár, 744 főt gyógypedagógus és logopédia szakra. Kiemelkedő jelentőségű, hogy tanári mesterszakra az elmúlt 5 év átlagának háromszorosa, 550 fő nyert felvételt, összhangban a tanárok utánpótlására irányuló kormányzati törekvéssel. A 80 leendő informatikatanár mellett a leginkább hiányszakmának minősülő természettudományos tanárszakokon is jelentősebb számú hallgató (212 fő) kezdi meg tanulmányait.

Az ELTE szombathelyi képzéseire összesen csaknem 1000-en nyertek felvételt, ezen belül közel 50 százalékos részesedéssel megőrizte vezető szerepét a pedagógusképzési terület.

Kitértek arra is, hogy az ELTE minden évben igyekszik bővíteni portfólióját olyan új képzések indításával, amelyek mind a jelentkezők, mind az állam és a piaci szereplők igényeit kielégítik. Ennek fényében 2024 szeptemberében Szombathelyen elindul a csecsemő- és kisgyermeknevelő szak (30 fő) és az óvodapedagógus szak (54 fő), Budapesten pedig az adattudomány mesterszak (17 fő).