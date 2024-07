Kiugróan magas hallgatói létszámemelkedésről számoltak be az ELTE Savaria Egyetemi Központban pénteken délelőtt. Lenkai Nóra rektori biztos ismertette, 2017 februárja óta az ELTE-hez tartozó szombathelyi campusra felvételt nyert hallgatók összlétszáma a normál felvételi eljárásban idén 981 főt tett ki. Az idei eljárás egyik jelentős újításaként az egyetemek lehetőséget kaptak arra, hogy intézményeként, karonként vagy akár szakonként eltérő pontszámítási módszertant alakítsanak ki. Hasonlóan a többi felsőoktatási intézményhez, az ELTE is élt ezzel a lehetőséggel. Ennek következtében idén a pontszámok sem intézményen belül, sem intézmények között nem hasonlíthatók össze, még azonos szakok esetében sem.

Lenner Tibor, a BDPK igazgatója tájékoztatja a sajtót a felvételi eljárás eredményeiről

Fotó: Szendi Péter

A Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ (BDPK), továbbra is a pedagógusképzések centruma a nyugat-dunántúli régióban. Mi sem jelzi ezt jobban, minthogy a BDPK-n a felvett hallgatók szám 55%-kal emelkedett a tavalyi évhez képest. 2024 szeptemberében Szombathelyen elindul a csecsemő- és kisgyermeknevelő szak (30 fő) és az óvodapedagógus szak (54 fő).

Dinamikus emelkedést mutatnak az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának szombathelyi képzései is, amelyekre 176 fő jutott be. Továbbra is népszerűek a pszichológia és az edző alapszakok.

A Szombathelyen gazdaságtudományi képzéseket folytató Társadalomtudományi Kar 163 fővel zárta a normál eljárást, ami szintén jelentős létszám a korábbi évekhez képest is. Minőségi szempontból fontos körülmény, hogy idén az ELTE-n közgazdász alapszakokra kizárólag emelt szintű érettségivel lehetett bejutni, ennek ellenére a képzések népszerűsége töretlen.

Az ELTE Informatikai Karának szombathelyi képzéseire idén 131 fő jutott be. Ebből 92 jelentkező magyar nyelvű, 33 angol nyelvű, továbbá 6 doktori képzésre nyert felvételt. Továbbra is meghatározó a kar képzései között programtervező informatikus (alapképzés és mesterképzésben is), a gépészmérnök (alapképzés, duális képzés) valamint a műszaki menedzser alapszak is.

ELTE SEK: Lineárisan növekvő tendencia

Az évek óta tartó tudatos marketing évről évre érezteti hatását. Az, hogy immár hetedik esztendeje ELTE-diplomát kapnak a szombathelyi campuson végzett hallgatók, meglátszik a felvételi pontok és a folyamatosan gyarapodó hallgatói létszám tekintetében is. Megállapítható, hogy 2017 óta az ELTE szombathelyi képzései egyre népszerűbbek a régió fiataljai körében, a hallgatói létszám dinamikusan emelkedik. 2019-ben 591, 2020-ban 642, 2021-ben 701, 2022-ben 717, 2023-ban pedig 904 fő volt campusra felvételt nyert hallgatók összlétszáma a normál felvételi eljárásban. A 2024-es évben +8,5%-kal több hallgatót vettek fel az ELTE szombathelyi képzéseire, mint egy évvel korábban.



Pótfelvételizni várhatóan július 30. és augusztus 7. között lehet a felvi.hu oldalon keresztül. A nyári felvételi során csak azoknak a személyeknek a jelentkezése fogadható el, akik 2024-ben nem jelentkeztek sehova, vagy egyetlen felsőoktatási intézménybe sem nyertek felvételt. Várhatóan állami ösztöndíjas helyekre is lehet jelentkezni.