A résztvevőket Dobre-Kecsmár Csaba, a házigazda Egererdő Zrt. vezérigazgatója, az OEE Egri Helyi Csoportjának elnöke köszöntötte, majd Kiss László, az Országos Erdészeti Egyesület elnöke, valamint Zambó Péter, az Agrárminisztérium erdőkért és földügyekért felelős államtitkára tartott ünnepi beszédet. Elhangzott: a magyar erdők haszna a magyar embereké. Az ágazat szakemberei felelősek az ország több mint 25 százalékát kitevő, 2,3 millió hektárnyi erdei fa- és cserjefajokkal borított terület kezeléséért, amely nemzetstratégiai jelentőségű zöld vagyon. Az erdő jelenti az ország legfontosabb klímavédelmi és szénmegkötő biológiai infrastruktúráját, szerepe és jelentősége egyre erősödik - írja beszámolójában a Szombathelyi Erdészeti Zrt.

A hagyományokhoz hűen az ünnepi közgyűlésen elismeréseket is átadtak. Zaxné Simon Erzsébet, a Szombathelyi Erdészeti Zrt. közelmúltban nyugállományba vonult munkatársa Kaán Károly Emlékérmet vehetett át. Őt később szűk körben Bugán József vezérigazgató az erdészeti társaság közössége nevében köszöntötte. Kiemelte: Kaán Károly erdőmérnök az 1867-ben, a Kiegyezés évében született, és közel 70 évig szolgálta a magyar erdőgazdálkodást, államtitkári rangot is kapott. Rendkívül magas szakmai tudásáról, lelkiismeretességéről, a szakma iránti tiszteletéről, alázatáról volt híres. Ugyanezek a tulajdonságok jellemzik a kitüntetett szakmai pályáját is. Jövőre a Szombathelyi Erdészeti Zrt. ad otthont a vándorgyűlésnek.