A kaukázusi medvetalp a növényvilág egyik legveszélyesebb növényének számít, hiszen erősen mérgező, súlyos, akár maradandó "égési" sérüléseket okozhat. Az érintkezés következtében a bőrön képződő bomlástermékek hólyagokat húznak fel, amelyek 24-48 órán belül akár több centiméteres területet is lefedhetnek és akár több hónapon keresztül gyógyuló sebeket ejthetnek a bőrön. Leggyakrabban hulladéklerakókban, a települések belterületén, erdőállományok környezetében, de leginkább vízfolyások környékén található. A Semmelweis Egyetem oldalán írják: ez az egyetlen olyan lágyszárú növény Magyarországon, ami még az embernél is magasabb, sőt akár négy-öt méteresre is megnőhet, gyakori, hogy a turisták mellé állva fényképezik egymást, a gyerekek pedig letörik és játszanak vele.

Ahogy dr. Balogh Lajos is elmondta, ilyen tüneteket nem csak a kaukázusi medvetalp, hanem más ernyősvirágzatú fajok is okozhatnak – például a szakember által említett pasztinák is. Ezek napfény hatására bomló furanokumarinokat tartalmaznak, a növény szőreinek érintése vagy kifolyó nedve - főleg, ha napfény is éri - komoly bőrgyulladást okozhat. Az orvosok hangsúlyozták, hogy ilyen esetekben rendkívül fontos, hogy a bőrfelületet azonnal szappannal lemossák és hűtsék, majd a bőr és a nyálkahártya gyógyulásának elősegítésére alkalmazható krémmel kezeljék, és haladéktalanul orvoshoz forduljanak. Kezelés hiányában a később létrejövő bíborszínű vagy fekete hegek évekig megmaradhatnak. Ha kaukázusi medvetalp nedve a szemünkbe kerül, akár meg is vakulhatunk tőle!