A sárvári nemzetközi kutyakiállítás a térség egyik legnagyobb kutyás rendezvénye, rengeteg kiállítót és látogatót vonz belföldről és külföldről egyaránt. A három nap alatt csaknem 4000 kutyát bírálnak el a szakemberek. A kiállításon megszerzett három győztes cím alapján a többi között Hungária Junior Champion, Hungária Champion és Hungária Veterán Champion címet is szerezhetnek a legsikeresebb versenyzők - tájékoztatott a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége. Úgy folytatták:

Az idei évben is kiemelt figyelmet kapnak a Junior handlerek, azaz a fiatal felvezetők. Nekik a kiállítással egy időben tábor keretében képzést tartanak neves hazai és külföldi szakemberek. (...) A kilenc magyar kutyafajta népszerűsítése idén is kiemelt feladat. Szeretnék megismertetni a közönséggel ezeket az ősi magyar fajtákat. A kiállítás mindhárom napján 10 és 14 óra között a Magyar Kutyafajtákat Megismertető Tanösvényen a gyerekek több állomáson végig haladva egyszerű feladatokat megoldva ismerhetik meg a 9 magyar kutyafajtát, ajándékba játékos fajtaismertető könyvet kapnak.

Személyesen találkozhatnak a magyar kutyafajtákat tartókkal és tenyésztőkkel hiteles információkat kapva a fajták történetéről, tulajdonságairól, tartásáról, valamint lehetőségük lesz a kutyák simogatására is - olvasható a közleményben.

Abból azt is megtudtuk, hogy a kutyakiállítás idén a Nádasdy-fesztivál társrendezvénye. Ott magyar pásztorkutyák mutatkoznak be. Július 21-én vasárnap 10 órától a Nádasdy-vár udvarán zajlik majd a nemzetközi kutyakiállítás keretében öt magyar pásztorkutyánk - a pumi, a puli, a komondor, a kuvasz és a mudi - fajtabírálata. Közülük a legszebbek a Nádasdy Fesztivál különdíját is megkapják.

Hobbi és keverék kutyáknak is rendeznek szépségversenyt

A szervezők a hobbi és keverék kutyásokra is gondolnak, július 20-án, szombaton 12 órától számukra rendeznek szépségversenyt. A keverék valamint fajtatiszta, de törzskönyvvel nem rendelkező kutyák gazdái a helyszínen nevezhetnek kicsi-, közepes- és nagytestű kategóriában.