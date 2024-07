A kertben, természetben könnyen megsérülhetünk, a sebeket pedig érdemes kezelni. A tavalyi évekhez hasonlóan a jó idő beköszöntével megnőtt a különböző fertőtlenítő készítmények és ragtapaszok iránti kereslet a vépi gyógyszertárban. Hasonló a tapasztalat a rovar- és szúnyogriasztó, illetve a csípések okozta tünetek enyhítésére szolgáló szerekkel is. A szúnyogok betegséget is terjeszthetnek. Magyarországon nem jellemző, de kizárni nem lehet, ezért is fontos a megelőzés. Ma már különböző spray-k, karkötők, és ruhára- illetve babakocsira tehető matrica formájában is elérhetőek a készítmények. A bennük lévő illóolajok egy ideig távol tarthatják a vérszívókat. Érdemes a naplemente körüli időt zárt térben tölteni, ilyenkor a legnagyobb az esély a vérszívókkal való találkozásra –mondta lapunknak dr. Németh Ákos, a Magyar Gyógyszerészi Kamara Vas Vármegyei Szervezetének elnöke, a vépi gyógyszertár vezetője. Hozzátette: ha nem úsztuk meg a csípést, különböző krémekkel enyhíthetjük a duzzanatot, viszketést, továbbá az allergia elleni antihisztamin gyógyszer is hatás ilyen esetben. Legalább ilyen fontos a napégés elleni védelem, a szakemberek azt javasolják 11-15 óra között kerüljük a napfényt. A gyermekeknek mindenképpen az 50 faktoros naptejet javasolják, melyet a család valamennyi tagja használhat.

A nyári szezonban sem pihennek a gyógyszertárban

Fotó: Szendi Péter

Dr. Németh Ákos szólt arról is: javában tart az allergiaszezon, a parlagfűre érzékenyeknek is ajánlatos felkészülniük. Akinek van gyógyszere, kezdje el szedni, a kevésbé erős tünetek enyhítésére pedig recept nélkül kapható készítményeket tudnak ajánlani. A szakember szerint hajlamosak vagyunk elfelejteni, magunk is sokat tehetünk az allergia tüneteinek enyhítéséért: napközben, amikor nagyobb a légmozgás, kevesebbet szellőztessünk; gyakran mossunk hajat; öblítsünk ki rendszeresen az orrunkat, szemünket, hogy eltávolítsuk belőlük az allergéneket; a kinti ruhát odabent cseréljük le otthonira. Utazáshoz érdemes összeállítást készíteni a legszükségesebb gyógyszerekből: a szakember azt javasolja, mindig legyen nálunk láz- és fájdalomcsillapító, probiotikum, hasfogó gyógyszer, hányáscsillapító. Utóbbi akár nyalóka formájában is elérhető gyermekek számára. Jó, ha a sebek ellátásához szükséges készítményeket és fényvédőszert is tartalmaz az útipatikánk, továbbá ne felejtsük otthon a rendszeresen szedett gyógyszereinket sem. Fontos, hogy az adott készítményből elegendő mennyiség – lehetőség szerint akár több is – álljon a rendelkezésre egészen a vakáció végéig.