A közösségi ház udvarán délelőtt készültek a később közösen elfogyasztott ételek: csülkös csilis babot, csülökpörköltet, erdélyi káposztát, babgulyást és birkapörköltet is készítettek a helyi civil szervezetek. A szomszédos kőszegfalviak még lángossal is készültek.

Ebéd után Gregus Anikó zenei válogatással lépett a közönség elé, utána a Galaxy Akrobatikus Rock and Roll csoport tartott lendületes bemutatót. Szűcs Bálint bűvész mutatott be trükköket, estig fellépett még a Batyi Fusion, nagy sikert aratott a MaCák és az ApróCák formáció is. Amerikai autók is bemutatkoztak a falunapon. Estefelé hirdettek eredményt a pitesütő versenyben. A rengeteg tombolafelajánlásnak köszönhetően pedig sokan örülhettek a nyereményeknek. Húsz órától hajnalig Tim Tom zenélt a báli közönségnek.

Tóth Szabolcs polgármester délután mondott köszöntőt: megköszönte a lakók bizalmát, a jegyzővel okleveleket adott át a képviselő-testületnek. Hárman vehették át tőle a Cákért Cákiaknak címet: Abért Kornél, Horváthné Ávár Judit és Szigeti Dániel.

A cáki falunapra Ágh Péter országgyűlési képviselő is ellátogatott. – A falunapon a polgármester úr megköszönte a segítséget mindenkinek, aki a településért dolgozott az elmúlt ciklusban. Jómagam neki fejeztem ki a hálámat és Cák minden lakójának. Kormányzati forrásból közös munkánk révén jutott például a pincesorra, közösségi házra, felújításra, közterületet rendben tartó gépre. Cák mindannyiunk közös ügye a jövőben is.