A már megszokott forgatókönyv szerint pénteken kezdődött és vasárnap ért véget a Magyarszombatfán megrendezett Nemzetközi Fazekas Napok és Vásár programkínálata. Az első nap lényegében a ráhangolódás jegyében telt: egy konferencia és több zenés esemény várta az érdeklődőket, akik természetesen már a közel 50 árus minőségi portékájából is válogathattak. A prímet viszont idén is a szombati nap vitte, melynek két csúcspontja is lett. Az első a délutáni rekordkísérlet volt a az Őrségi Kerámia Látogatóközpont területén, ahol végül egy helyszínen, egy időben összesen 53 fazekas korongozott, amit végül hivatalos magyar rekordnak minősítettek a „tömegszerűségi” kategóriában. Az már a szervezőkön múlik, hogy megpróbálják-e ezt Guinness-rekordnak is elismertetni.