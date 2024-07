Horváth Endre a kiemelkedő és példamutató szakmai munkájának elismeréséül főigazgatói emléktárgy kitüntetésben részesült – számol be honlapján az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság.

Mint írják, Endre 1996 óta dolgozik a vízügyi ágazatban. A Nicki Kismintakísérleti Telepen ismerkedett meg a vízügyi szakma rejtelmeivel. Aktívan részt vett számos modell elkészítésében, a modellezésben mai napig segíti az ágazatot. A nicki kismintatelep megszűnése után került a Rábai Szakaszmérnökségre, vízépítő szakmunkásként, majd 2015-től gátőri kinevezést kapott a 01.10/2 védelmi szakaszra.

Magas szakmai tudását bizonyította a rábakecöli, pápoci, uraiújfalui, valamint az ostffyasszonyfai gátőrház felújítása során. A feladatait lelkiismeretesen, előrelátóan, minden esetben a megkívánt eredmény maximális elérését szem előtt tartva végzi.

A gátőri munka mellett napi szinten közreműködik a Nicki duzzasztó, a Kis-Rába-Hanság vízpótlórendszer üzemeltetésében, irányítja a biotechnikai gépek munkavégzését és a közfoglalkoztatottakat. A program során egyidőben 30-40 fő dolgozik az irányítása alatt.

A Nicki Duzzasztó rendezett környezete, a gondozott megjelenése az irányításával végzett munka eredménye. Gátőri tevékenysége mellett raktárosi, adminisztrációs feladatokat is ellát, illetve részt vesz a telepkarbantartási és mérési munkákban is. Munkába állása óta részt vett minden, a szakaszmérnökséget érintő védekezési tevékenységben és emellett aktív részese volt az igazgatóság kirendelése alapján a társ igazgatóságoknál végzett védekezéseknek is.

Széleskörű vízügyi szakmai tájékozottságra, jártasságra tett szert, mely nagymértékben segíti a szakaszmérnökség területi feladatait és a védekezések sikeres lebonyolítását.

A vízügyi ágazatban végzett munkájára a legjellemzőbb a folyamatos szakmai fejlődés és a rugalmas, kreatív feladatmegoldás. A feladatainak megoldását, munkavégzését, a szó tényleges értelmében nevezhetjük vízügyi szolgálatnak, melyet érezhetően hivatásnak tekint – olvasható a méltatásában.