Erre az Országos Magyar Vadászati Védegylet friss közleménye hívja fel a járművezetők figyelmét. Az érdekvédelmi szervezet tájékoztatója alapján az üzekedés augusztus közepéig tart. Ezek időszak alatt jelentősen megváltozik az őzek viselkedése. Mozgásuk sokkal aktívabbá, s akár gyorsabbá is válhat, hiszen egyrészt a bakok folyamatosan űzik a sutákat, egymás között pedig konkurenciaharcot vívnak. Ennek köszönhetően az állatok nemcsak nagyobb területeket járnak be, de napközben is számítanunk kell a felbukkanásukra - írja a közlemény alapján a zaol.hu.

Az európai őz Magyarország legnagyobb egyedszámú és legelterjedtebb nagyvadának számít, ezért felbukkanására az ország területén gyakorlatilag bárhol lehet számítani. Zalában különösen elterjedt, számuk több tízezerre tehető. Hazánk területén évente körülbelül 7400 vadgázolás történik, ezek 78 százalékában őzzel ütköznek a közlekedés, jórészt az állatok párzási időszaka alatt.

Az Országos Magyar Vadászati Védegylet a fentiek miatt azt kéri a járművezetőktől, hogy az előttünk álló időszakban fokozott figyelemmel, illetve ahol tábla figyelmeztet az állatok felbukkanásának a veszélyére, ott a megengedett sebességhez képest lassúbb tempóban közlekedjenek. Ha egy állat átszalad az úttesten, akkor számítani kell arra, hogy azt szinte biztosan követni fogja egy másik is. Amennyiben a vadelütés elkerülhetetlen, vészfékezéssel lassítsuk a tempót, a kormányt pedig semmiképpen se rántsuk félre a szemközti sávba történő átsodródás, s egy ott közlekedővel való esetleges frontális ütközés, vagy az árokba borulás veszélye miatt.