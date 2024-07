Korábban mi is írtunk róla, hogy a Rába áradását követően a szúnyoghelyzet meglehetősen elfajult és a lakosság nagy része követelte a légi, kémiai szúnyoggyérítést az önkormányzatoktól. Erre csak külön engedéllyel van lehetőség, melyet meg is kapott ez a térség Müller Cecíliától, ezért sok város önköltséges formában azóta megrendelte a helikopteres szúnyogirtást – például Vasvár, Körmend, Bük is. Olvasóink egyik fele úgy vélekedett: csak ez lesz hatékony módja a védekezésnek, a központi, földi irtásoknak nem látták semmilyen eredményét. A katasztrófavédelem heti tervében múlt héten és ezen a héten sem szerepelt Vas vármegye a gyérítési helyszínek között.

Megkérdeztük olvasóinkat is, milyen a szúnyoghelyzet jelenleg, a legtöbben még mindig arról számoltak be, hogy rengeteg a vérszívó a környékükön. Az irtás kérdésköre ugyanakkor eléggé megosztó, érdemes egy másik állásponttal is megismerkedni. Néhány olvasónk úgy véli, hogy a légi irtással csak mérget öntenek a lakosság nyakába és nemhiába kell külön engedély az ehhez szükséges vegyszer használatához, nem beszélve arról, hogy az élővilágra is káros az ilyen gyérítés.

Osztozik ebben a véleményben Szentgotthárd Város Önkormányzata is, akik mint elmondták, ahogy a korábbi években, úgy idén sem kértek a központi szúnyoggyérítésből, mivel még mindig kémiai alapú vegyszerrel, idegméreggel végzik az irtást, és ettől a szúnyog lárvák nem pusztulnak el, a hasznos rovarok viszont igen.

- Erről már több környezetvédelemmel foglalkozó szervezet publikált cikkeket, illetve tudományos szervezetek állásfoglalása szerint is alkalmatlan ez a módszer a szúnyogállomány hatékony és tartós kezelésére, de egyúttal súlyos ökológiai károkat, illetve egészségügyi kockázatokat okoz – fogalmaznak a lakossághoz intézett közleményükben. Hozzáteszik, Európa más országaiban már alkalmazott módszerek tapasztalatai alapján a biológiai gyérítés történik, rendszeres élőhely-térképezéssel és a lakosság aktív bevonásával a védekezésbe a háztáji, illetve magánterületi tenyészőhelyek megszüntetése érdekében. Ők a lakosság szerepét és az egyéni védekezés fontosságát hangsúlyozzák a szúnyogok ellen.