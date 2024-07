A nyári szünet az iskolás gyermekek számára a felhőtlen szórakozás mellett a kötelező olvasmányok ideje is. Ki boldogan olvassa a klasszikusokat, ki nehézkesebben rágja át magát a kötelező napi adagon. Egy azonban, ha hiszünk a hozzáértőknek, biztos: az olvasás már a kisgyermekeket is segítheti a fejlődésben. Az esti mesék, a közös könyvlapozgatás nem csak a nyelvi készségeket fejleszti, hanem az érzelmi intelligenciát is. A rendszeres olvasás javítja a koncentrációt és a memóriát is, sőt: a kreativitást és a képzelőerőt is serkenti – így nem furcsa, hogy arra a következtetésre jutottak: az olvasó gyerekek jobban teljesítenek az iskolában is. Fontos ajándékot adunk hát annak a gyereknek, akivel sikerül megszerettetni a könyveket.