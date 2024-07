Ahogy minden évben, az idén is úgy állították össze a programsort, hogy először a gyermekeknek kedvezzenek, tudtuk meg Héra-Csizmadia Fanni polgármestertől. A faluház udvarán az állatsimogatóban pónival, kecskével, kutyával találkozhattak a legkisebbek. Kora délután a Vép–Bozzai Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai tartottak nekik habpartit, ami nagy sikert aratott a hőségben. 17 órától kezdődtek a felnőtteknek szóló szórakoztató műsorok, miközben az öt főzőcsapat ételei – saslik, tócsni, babgulyás, csülök, mexikói különlegesség – javában készültek a kondérokban. A polgármesteri köszöntő után elfogyasztották a vendégek a vacsorát, közben a BioRitmus zenekar zenélt, azután hirdették ki a tizenegyesrúgó-verseny győztesét a gyermek és a felnőtt kategóriában, valamint a főzőverseny eredményét: megosztott győzelem és második hely született. Énekes-zenés produkciók következtek – fellépett mások mellett akaposvári Megarox Társulat –, majd a tombolasorsolás. Dj Shepherd esti bulija előtt Németh „Topgun” Norbert mutatott be látványos koktélshow-t a településen. A falunapon a Stieber-család is képviseltette magát – Stieber József, a Haladás volt futballistája Bozzaiban született.

Ágh Péter országgyűlési képviselő is tiszteletét tette a falunapon. – Köszönöm a meghívást Bozzai falunapjára. Igazán hangulatos és közösségépítő szombatot tudhatnak maguk mögött. Jó volt ismét megtapasztalni milyen erő van a településben. Gratulálok a polgármester asszony újraválasztásához. Sok sikert kívánok neki és a képviselő-testületnek Bozzai szolgálatához.