A kérdező a beszélgetés elején viccesen „maradj otthon bácsiként” konferálta fel Győrfi Pál, így nem maradhatott el a Covidról és a szóvivő, a járvány alatt betöltött szerepéről való megemlékezés sem. - Nehéz időszak volt és nem volt népszerű dolog ezt mondani másoknak, hogy maradjanak otthon. Az emberek nem félnek tőlem, sikerült ezt túlélni. Talán azért is, mert elég korán jöttek a velem kapcsolatos mémek. Én ennek nagyon örültem, jót tett, hogy tudtuk egy kicsit mosolyogni néha – fogalmazott.

Győrfi Pál Szentgotthárdon

A mentős szakma megbecsültségéről is szó esett a beszélgetésen. Győrfi Pál szerint a koronavírus-járvány ideje alatt felértékelődött az egészségügyi dolgozók szerepe, akik közül sokan ezt nem tudták hova tenni, hiszen ők ugyanazt a munkát végezték, mint korábban. Azt látja, a társadalmi megbecsültség továbbra is megmaradt.

Arról is beszélt: az állami intézmények közül a Mentőszolgálat indított elsőként TikTok oldalt, ahol amellett, hogy tanácsokat adnak, hogy hogyan kell a vészhelyzetekben viselkedni, népszerűsítik is a mentős szakmát. Elmondta: egyre több fiatal jelentkezik a mentőszolgálathoz, de nem csak az ő jelentkezésüket várják, hiszen ők sok esetben másképp állnak bizonyos dolgokhoz, mint a harmincas, negyvenes korosztály. Hozzátette: ma már nők is jelentkezhetnek mentősnek, ezt egyre többen meg is teszik, végül megjegyezte leginkább hozzáállás kérdése, hogy ki alkalmas végezni a hivatást.