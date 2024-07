Örömhírt jelentett be Kovács Péter polgármester: a napokban tárgyalt dr. Haj Anwar gyermekorvossal, aki vállalta, hogy helyettesítő orvosként dolgozik majd Vépen heti nyolc órában.

Július végéig látja el a gyermekorvosi praxist Vépen dr. Garda Károly, aki egészségi állapotára hivatkozva még év elején mondta fel a vépi önkormányzattal 2013-ban kötött házi gyermekorvosi feladatellátásra kötött megállapodását. Őt váltja helyettesítőként dr. Haj Anwar, adta hírül a városvezető. A doktorról azt írta: jelenleg Szentgotthárdon rendel. A vépi családoknak kedden és szerdán 8 óra és 10.30 között áll rendelkezésre. Csütörtökön 12-től 13 óráig lesz rendelés, utána 13-tól 15 óráig a felújított gyermekorvosi rendelőben. Kovács Péter múlt héten még azzal zárta: ha minden engedélyt, papírt sikerül időben elrendezni, akkor augusztus 1-jével indul a helyettesítés. Azóta aláírták a megállapodást. A gyermekorvos asszisztense változatlanul Jávoricsné Sisak Judit lesz, aki jelenleg is dr. Garda Károly munkáját segíti. Kovács Péter lapunk kérdésére elmondta még: a gyermekorvos helyettesítését ideiglenes megoldásnak szánják. Az utóbbi hónapokban több fórumon jelezte: ha gyermekorvos érkezne Vépre, ahhoz az önkormányzat szolgálati lakást, vissza nem térítendő anyagi támogatást is tud nyújtani. Illetve, hogy akkor is várják a gyermekorvos jelentkezését, ha heti nyolc óra rendeléssel helyettesítést tud vállalni. akár egy másik orvossal közösen megosztva, vagy praxisközösségben.