A balról felbukkanó romos épületek annál inkább! Az évtizedek óta itt szomorkodó, düledező romok az egykori határőrségi laktanya épületei voltak, és talán még mindig reménykednek egy szebb jövőben. Ha jobbra tekintünk, ott viszont egy esőház bújuk elő a lombok közül. Megérkeztünk! Jobbra tűzrakó helyek, padok és asztalok teszik teljessé a hangulatot. Néhány méterrel odébb pedig feltárulkozik az országosan is ismert, híres Hétforrás, jellegzetes oszlopsorával.

Évszaktól függetlenül oda veszi az irányt mindenki, hogy megkóstolja a méltán népszerű, friss és bőséges forrásvizet. Nevéhez méltóan hét kifolyóból ömlik ki a vágyott frissítő, a hét vezér nevével feliratozott táblák alatt. Ha gyerekekkel jöttünk, az alkalom mindjárt egy kis történelemóra is lehet… A forrásvizek mindig, minden időjárási körülmények között ideális hűmérsékletű frissítők. A Hétforrás

napjainkban is, még az aszályos években is megbízható vízhozamú. Ez sajnos egyre kevesebb forrásról mondható el a Kőszegi-hegységben, pedig országos szinten nem is állunk rosszul… Ez a hely 440 méteren található, azaz, a hegység egyik legmélyebb pontja. Érezhetően hűvös: köszönhetően ennek és a hideg víznek is.

Ha ittunk egy jót, jöhet egy remek piknik, nemde? Az említett asztalok és tűzrakó erre fog csábítani: utóbbi még bográcsozást is kínál. Az esőház oldalán pedig felfedezhetjük a már említett OKT bélyegzőjét is: akár a kiindulópontról (Írott-kő), akár Kőszegről érkezik ide egy kéktúrázó, ez lesz a második pecsétje aznap. Ha gyerekekkel érkeztünk, akkor feltétlenül ajánlott a környék bejárása is – felelősen és a természet értékeire vigyázva, persze. A kis patak (ami tulajdonképpen a kifolyó) pár száz méter után átlépi az osztrák határt, és Rőtfalvára (Rattersdorf) már Siebenbrünnel néven csorog be. Itt, a forrás után egy kis völgyet képez, ahol csemegékre lelhetünk: szeder, málna is előbukkan a fürkésző szemnek.