A megemlékezést Zsákai Zoltán a Hit Gyülekezete képviselője kezdeményezésére rendezte meg közösen Sárvár Város Önkormányzata, a Szombathelyi Zsidó Hitközség és a Hit Gyülekezete. A sárvári zsidóság szörnyű hónapjait egy személyes történeten keresztül, Mike Turner Monument című díjnyertes filmjének vetítésével mutatták be az érdeklődőknek. A film a rendező sárvári származású – és a városból elhurcolt – nagymamájának, Lichtenstein Alíz holokauszt túlélőnek állít emléket.

A vetítést megelőzően Zsákai Zoltán a Hit Gyülekezete képviselője, aki az egyik – sárvári születésű – szervezője volt az eseménynek, köszöntötte a moziban az érdeklődőket: örömét fejezte ki, hogy milyen sokan megjelentek. Kiemelte: reméli, hogy a film segíteni fog abban, hogy a múltunkat ne feledjük és tiszteletteljesen emlékezzünk a Sárvárról elhurcolt zsidó honfitársainkra.

Szavait követően Kondora István, Sárvár polgármestere szólt az emlékezőkhöz. - Emlékeznünk kell, de emlékeztetnünk is kell a következő generációt az akkor történtekre – mondta, majd kiemelte, az emlékezés helyszíne is szimbolikus, hiszen Kabos László (szül.: Krausz László) sárvári születésű volt és 1944-ben ő is belekerült abba a menetbe, ami Mauthausenbe tartott. Ő azon szerencsések egyike volt, aki vissza tudott térni Magyarországra – ezt a deportált zsidók csupán tíz százaléka tudta megtenni.

A filmvetítést megelőzően Kelbert Krisztina történész adott rövid történeti betekintést előbb a film létrejöttének körülményeibe, majd az 1944-es sárvári történésekbe. Felidézte, hogy a sárvári származású amerikai alkotó 2021-ben járt a városban és Szombathelyen, hogy láthassa és szakemberektől hallhassa, mi is történt nagyanyjával 80 évvel ezelőtt. Kelbert Krisztina felidézte: az izraelita vallásúak már a 15. századtól jelen voltak Sárváron, létszámuk az 1940-es évekre csaknem elérte a 800 főt. Volt templomuk, iskolájuk és egyesületük is. Aztán, a zsidótörvényeket követően a helyi sajtóban a zsidóságot elmarasztaló cikkek jelentek meg és nem voltak ritkák az atrocitások sem. A borzalmak Sárváron 1944 márciusában kezdődtek, amikor is lezáratták a sárvári zsidó üzleteket, április elején pedig elkészült a sárvári és környékbeli zsidók névjegyzéke. Az összesített kimutatás szerint a járás területén 901 zsidó élt akkor.