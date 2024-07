A versenyzők közül Kádi Szabolcs (Elektromosok SHE. ) végzett az első helyen 9 760 grammal. A képzeletbeli dobogó második fokára Sipos Dániel (Körmendi Munkás HE.) állhatott fel 7580 grammos fogással, míg a harmadik Kádi Attila (Répcelaki HE. ) lett 8530 grammos eredménnyel.

Puskás Norbert köszöntötte a horgászverseny résztvevőit

Fotó:vasivizeken.hu

A hobbi felnőtt kategória első helyezettje Nagyné Skrapits Mónika (Sárvíz-tavi HE.) 14940 grammal, a második Horváth László (Körmendi Munkás HE.) 2640 grammal, harmadik Sántáné Tóth Andrea (Körmendi Munkás HE) 4430 grammal.

Ifjúsági kategóriában Soós Dániel Sándor (Pannónia HE.) állhatott fel a dobogó legfelső fokára 15 030 grammal, mögötte végzett Verasztó Krisztofer (Vasssurányi SHE.) 13 980 grammos fogással. A harmadik Bálint Dávid (Körmendi Munkás HE.) lett 13 360grammal. Különdíjat kapott Firisz Hanna (Répcelaki HE.), a lányok között ifiben ugyanis ő fogta a legtöbb halat.

A Halas Napról itt írtunk.