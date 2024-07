A tavalyi évben rendezték meg első alkalommal azt a horgászversenyt, melyen idén 6-9 éves, valamint 10-14 esztendős korosztályban versenyezhetnek egy jót a gyerekek. A biztonság érdekében a családi összejövetelnek is beillő rendezvényt a szervezők nem a jóval veszélyesebbnek tartott Rába-parton, hanem a Várkertben található tavon tartják meg július 27-én, szombaton 7:15 és 10:15 óra között. Az indulók csak úszós szereléket használhatnak, a haltartó szák alkalmazása pedig kötelező.

- A tavalyi első alkalommal 20 gyerkőc versenyzett, most viszont úgy néz ki, hogy minimum megduplázódik a létszám. A tóban egyébként szinte minden édesvízi hal megtalálható, még szürkeharcsa is. A gyerekek viszont inkább kisebb zsákmányt ejtenek, tavaly 80 dekás volt a legnagyobb. De nem is ez a leglényegesebb, hanem az az élmény, amit a közös horgászat, versengés jelent a szüleik, barátaik jelenlétében – fogalmazott a verseny főszervezője, Horváth László, aki hozzátett: nevezni előzetesen a 30/716-3550-es, valamint a 30/906-4181-es telefonszámokon lehet. A regisztráció a verseny napján 7:00-7:15 óra között lesz.