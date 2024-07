1999-ben alakult a Gyöngyöshermán–Szentkirályi Polgári Kör Népdal és Nótakör Mérei János vezetésével, melyet a déli városrész akkori képviselője, Csinger Péter is támogatott. Keszey Antal 2003 év végén lépett soraikba.

– 1977 óta zenéltem: lakodalmakban, búcsúkban léptünk fel a zenekarunkkal, volt tehát tapasztalatom. 2023-ban nézőként érkeztem a nótakör nótadélutánjára, ahol cigányzenekar kísért. Már ott úgy éreztem, köztük a helyem. A következő kedden megjelentem a próbán, szívesen fogadtak, azóta tag vagyok. Rengeteg fellépésen vagyunk túl, jártunk nyugdíjasklubokban, idősotthonokban, falunapokon, Ki mit tud?-on, évente két alkalommal szervezünk nótadélutánt. Részt veszünk az állami ünnepek alkalmából szervezett programokon, városi rendezvényeken, jótékonysági esteken. Jártunk a környező megyék településein, és határainkon túl, a Szentkirály Szövetség programjain is. Minden meghívásnak igyekszünk eleget tenni. 2010-ben, miután Mérei János elköltözött Szombathelyről, választott meg a csapat vezetőnek. 2019 novemberében az Agora – Művelődési és Sportházban több mint háromórás műsorral köszöntük meg a támogatást közönségünknek, segítőinknek. Akkor és legutóbb, a 25 éves jubileumi előadásunkon a Don Bosco Művelődési Otthonban is Horváth Béla és zenekara kísért bennünket – meséli Keszey Antal, aki az éneklés mellett tangóharmonikán is játszik.

A 16 fős népdalkör előző vezetőjük örökségét viszi tovább. Folyamatosan bővülő repertoárjukon 150-160 népdal- és nótacsokor szerepel. A magyar nóta 2014 óta hungarikum – a közönség szórakoztatásán kívül küldetésüknek, feladatuknak érzik a magyar nóta- és népdalkincs átörökítését. Keszey Antal úgy fogalmaz: a dalok szeretetét az ifjúság felé is szeretnék közvetíteni. Vannak köztük aktív dolgozók és nyugdíjasok is – hetente egyszer, keddenként próbálnak a Zarkaházi Szily Kastélyban. S a próbáknak, hozzáállásuknak és lelkesedésüknek megvan az eredménye: 2019-ben Harkányban az Országos Ki Mit Tud? döntőjéből kiemelt arany minősítéssel tértek haza. 2021-ben Balatonszárszón, 2022-ben Siófokon kaptak hasonló oklevelet. Szólistáik ezüst, arany és kiemelt arany minősítést is szereztek. És persze a közönség szeretete, amikor állva tapsolnak a nézők egy-egy előadásuk végén, jelenti az igazi elismerést.